TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı Anıtkabir'de
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı Anıtkabir'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

16.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı Anıtkabir'de

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM'nin yeni yönetimi Anıtkabir'e geldi. Arslanlı yoldan yürüyerek Anıtkabir'e gelen Şentop ve Başkanlık Divanı mozoleye çelenk bıraktılar ve saygı duruşunda bulundular. Daha sonra TBMM Başkanı Şentop ve Başkanlık Divanı üyeleri Misak-ı Milli kulesine geçti. Başkan Şentop burada Anıtkabir Özel defterini imzaladı.

Şentop, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Gazi Meclisimizin İlk Reisi, Cumhuriyetimizin Banisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem ikinci devre Başkanlık Divanı üyeleri olarak huzurunuzdayız. Milli iradeden aldığımız yetki ve güç ile çerçevesi Anayasamızda çizilen şekilde gerçekleştirmek için büyük bir feragat ve gayretle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gayemiz, devletimizin gelişip güçlenmesine hizmet edip, milletimizin huzur, güven ve refah içinde yaşamasını temin etmektir. Başkanlık Divanı ikinci devre üyeleri olarak bu uğurda büyük bir inanç ve samimiyetle görevimizi yapacağız. İstiklalimizi tehdit eden ve istikbalimize tesir eden her girişimin karşısında duracak, birlik ve kardeşliğimizi muhafaza edip milli hedeflere doğru sabır ve sadakatle yürüyeceğiz."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı Anıtkabir'de

Kaynak: İHA

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