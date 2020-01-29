TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.
29.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:22
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı
Kaynak: AA