TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önerisi üzerine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu'nun...
27.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:37
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önerisi üzerine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önerisi üzerine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı