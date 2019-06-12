TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Radvan ve Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, makamında Radvan ve Nikolic'i kabul etti. Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşmeler basına kapalı devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA