TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Uluslararası örgütleri temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Uluslararası örgütleri temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Uluslararası örgütleri temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde tanzim ederek dinamik ve hakiki kurumlara dönüştürmeliyiz" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Önümüzdeki dönemde, uluslararası örgütler sayesinde elde...

30.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:50

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Uluslararası örgütleri temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde tanzim ederek dinamik ve hakiki kurumlara dönüştürmeliyiz"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Önümüzdeki dönemde, uluslararası örgütler sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara sırtımızı dönmeden; herkesin adalet, barış, huzur ve refah içinde yaşayabilmesi gayesiyle ve en önemlisi merkeze insanı alacak şekilde uluslararası sistemi tekrar ele almalıyız. Uluslararası örgütleri; temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde tanzim ederek dinamik ve hakiki kurumlara dönüştürmeliyiz" dedi.

Şenop, bir düşünce kuruluşunun düzenlediği 'Pandemi sonrasında uluslar arası sistem' konulu panele katıldı. Şentop, kürsüde yaptığı konuşmada, salgın sonrasında uluslar arası ilişkilerin de pandemi sürecinden etkileneceğini belirterek, "Korona salgınının uluslararası ilişkilerde nasıl bir etkisi olacağına dair tartışmalar her mecrada devam ediyor. Bu tartışmalarda, terazinin bir kefesine 'korumacı ve güçlü ulus devlet' koyulurken, diğer kefeye 'güçlü küreselleşme ve daha etkili uluslararası ve uluslarüstü örgütler' anlayışı yerleştiriliyor. Bazıları birinin, bazıları da diğerinin ağır bastığını savunuyor. Bir tarafta salgının başlangıcından itibaren, esas görevlerinden biri bu tür salgın süreçlerini yönetmek olan, Dünya Sağlık Örgütüne yöneltilen eleştiriler var. Avrupa Birliği üyeleri arasında yaşanan çekişmeler ve varoluş gayesine aykırı olarak tekrar yükselen sınırlar var. Dünyanın en gelişmiş ve zengin addedilen ülkeleri arasında yaşanan tırnak içinde 'maske savaşları' var. Medeni dediğimiz bir ülkenin bir diğerinin tıbbi malzemelerine korsanvari bir şekilde el koyduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Kendi vatandaşlarına tedavi imkanı sunamayan, yıllardır topladığı sosyal kesintilerin karşılığını veremeyen ve hatta maalesef, vatandaşlarının yaşamlarını tercih konusu yapmak zorunda kalan devletlerden bahsediyoruz. Bunları bir devlet adamının başka bir devleti eleştirisi olarak değil, insan olarak duyduğum derin üzüntüyü paylaşmak için dile getiriyorum. Şimdi tüm bunlar dikkate alındığında uluslararası ve uluslar üstü örgütlerin yarattığı hayal kırıklıklarını görmemek; insanların vatandaşı oldukları devletin güçlü bir ulus devlet olmasını beklemesini ve talep etmesini anlayışla karşılamamak mümkün değil. Doğal olarak, siyasiler de bu seslere kulak tıkamayacaklardır. Malumunuz; güçlü ulus devlet, yükselen duvarlar, korumacılık gibi kavramlar salgın öncesinde de rağbet gören, yükselişte olan kavramlardı. Şimdi daha da güçlü bir şekilde dile getiriliyorlar" ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin ikili ilişkileri geliştirmenin ve uluslar arası örgütleri güçlendirmek için çalıştıklarını kaydederek, "Şimdi karşı karşıya olduğumuz durum, uluslararası siyasetin ve küresel meselelerin ele alınmasında mevcut örgütlerin dinamik ve hakiki kurumlara dönüştürülmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmış; kaygılarımızın ve çağrılarımızın haklılığını teyit etmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısında bir reforma ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu vesileyle Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek, kendisini destekleyen tüm ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli ve çok tecrübeli bir devlet adamı olan Sayın Bozkır'ın bahsettiğim reform taleplerinin yükseldiği bir dönemde başkanlığa seçilmiş olmasının büyük anlam taşıdığına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde, uluslararası örgütler sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara sırtımızı dönmeden; herkesin adalet, barış, huzur ve refah içinde yaşayabilmesi gayesiyle ve en önemlisi merkeze insanı alacak şekilde uluslararası sistemi tekrar ele almalıyız. Uluslararası örgütleri; temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde tanzim ederek dinamik ve hakiki kurumlara dönüştürmeliyiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Uluslararası örgütleri temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti Haber
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak Haber
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı Haber
BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce Haber
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu reddetti
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu...
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele...
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Safiye Soyman Burcu Esmersoy
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Adana Karar Cumhuriyet
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Uluslararası örgütleri temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 21:52:30. #1.15#
title