TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Romanlar Günü'nü kutladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Romanlar Günü'nü kutladı

14.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:48
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Romanlar Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Romanlar Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Romanlar Günü'nü kutladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hayata her daim sevinçle bakan, bu toprakların mütebessim ruhu, kadim medeniyetimizin asli unsurları Roman vatandaşlarımız, bugün sizin gününüz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek bu özel günü kutlayın. Bu vesileyle Türkiye Romanlar Günü'nüzü kutlarım. Adi ayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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