TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'de Bir İstikrar Var"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'de bir istikrar var"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurasına katıldı

TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi istikrarı Türkiye'nin çok önemli. 1990'lı yılları hatırlayanlar vardır. 6 ay, 1 ile 1,5 yıl süren hükümetlerle Türkiye idare ediliyordu. Son 17 yıldır Türkiye'de bir istikrar var" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurasına katıldı. Şentop kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada, "TBMM Başkanlığı zor bir görev. Anayasa değişikliği yaptık 16 Nisan 2017'de. Bu değişiklik sonrasında Türkiye'de kurumların yerli yerine oturabilmesi için sadece kanun değişiklikleri yeterli değil, uygulama önemli. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için hep beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir gayret gösterme mecburiyetimiz var. Bizde TBMM Başkanı olarak yasama organının, meclisin, parlamentonun yeni sistemdeki o güçlü, daha itibarlı yeniden yerleşmesi için oturması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Türkiye'nin değişen dünya düzeninde güçlü olması gerektiğini dile getiren Şentop, "Türkiye'nin 20 sene 30 sene öncesinin bakış açılarıyla değil bugün yaşadığımız dünyanın dinamikleriyle bu dünyadaki güç dengeleri ile bunların arka planlarını bilerek politika üretmek lazım. 30 sene öncesinin parametreleri ile bilgileriyle dünyayı değerlendirmeye çalışanlar var. Böyle olmaz farklı bir dünya düzenine gidiyoruz. Şu anda bir düzensizlik var ama yeni bir dünya düzeninin kurulması yönünde bir gidişat var, bir yürüyüş var. Burada Türkiye'nin güçlü olması lazım, itibarlı olması lazım, isabetli kararlar veriyor olması lazım. Büyük ölçüde bunu sağladık" diye konuştu.

"Döviz olayı seçime yönelik"

Şentop, son dönemde döviz üzerinden Türkiye'ye karşı gelişmelerin yaşandığını söyledi. Döviz olayının seçime yönelik bir durum olduğunu vurgulayan Şentop, "Son birkaç gündür Türkiye'de yeni gelişen dövizle ilgili durum var. Ne oldu? Ne var? Hadise ne? Baktığımıza göre tek bir olay var 31 Mart'ta yapılacak seçimden başka bir şey yok. Bu yapılan manipülasyonların seçime yönelik bir sonuç ortaya çıkartması, seçimi etkilemeye yönelik bir işlev olduğu konusunda bütün milletimiz hem fikir. Herkes bunu biliyor" diye konuştu.

"Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıl içerisinde önemli mesafeler aldı. 17 yıl öncesine göre ekonomik olarak güçlü bir ülke haline geldi" diyen Şentop, "Aynı şekilde siyasi istikrarı Türkiye'nin çok önemli. 1990'lı yılları hatırlayanlar vardır. 6 ay, 1 ile 1,5 yıl süren hükümetlerle Türkiye idare ediliyordu. Son 17 yıldır Türkiye'de bir istikrar var ve bu istikrarı garanti altına alacak bir anayasa değişikliği yaptık. Yeni düzenleme ile Türkiye'de yapılacak olan seçimler sonrasında mutlaka bir hükümet ortaya çıkıyor. Seçim yapıyoruz seçim akşamı Türkiye'yi kimin yöneteceği belli. Bunu neden yaptık? İstikrar olsun diye siyasi istikrar. Her şeyin temeli bu siyasi istikrardır. Bütün bunlar uluslararası itibar sağlıyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye itibarlı bir ülke, sözü dinlenen, kararı merak edilen bir ülke haline geldi" ifadelerini kaydetti.

"Dokunulmazlıklar kalktı ve herkes yargılanmaya başladı"

TBMM Başkanı Şentop, "Dokunulmazlıkların hepsini kaldıralım diyorlardı, biz de hepsini kaldıralım dedik. O zaman şaka yaptığımızı zannettiler, Anayasa Komisyonu olarak anayasa değişikliği yaptık. Hepsini kaldırdık. Hepsini kaldırmaya başlayınca, ciddi olduğumuzu anlayınca bu sefer tepki gösterdiler. O masaların üzerinden uçarak bizim arkadaşlarımıza, milletvekillerimize saldıranlar oldu. Anayasa Komisyonu toplantılarında kavgalar oldu. Madem hepiniz istiyorsunuz, biz de istiyoruz hadi şunu yapalım dedik ve yaptık. Sonra dokunulmazlıklar kalktı ve herkes yargılanmaya başladı. Madem hesap vermekten korkmuyorsunuz, buyurun herkes hesabını versin. Sadece HDP'lilerin değil, Mecliste hangi milletvekilinin dosyası varsa hepsinin dokunulmazlığını kaldırdık. AK Parti'li arkadaşların varsa hepsini kaldıracağız, onların da kaldırdık. Bu da Anayasa Komisyonunda oldu. Türkiye'de en önemli değişiklilerin, virajların alındığı bu dönem 1 Kasım 2015 ile 24 Haziran 2018'e kadar Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptık" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a konuşmasının ardından Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Baş tarafından günün anısına klasik maket otomobil hediye edildi.

Kaynak: İHA