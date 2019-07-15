TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ'ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Yeni nesil bir terör örgütü olan ve her kılığa girebildiğini, her olayı tahrif edebildiğini birçok defa göstermiş olan bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır"

Kaynak: AA