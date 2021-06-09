TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Türk dünyasının dünü, bugünü ve geleceği' sempozyumuna mesaj gönderdi

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Türk dünyasının dünü, bugünü ve geleceği' sempozyumuna mesaj gönderdi "Çok taraflı iş birliği yürüttüğümüz Türk Konseyi, TÜRKPA ve TÜRKSOY gibi platformların yanında ikili düzeyde gerçekleştirdiğimiz temaslar, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyleri,...

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Türk dünyasının dünü, bugünü ve geleceği' sempozyumuna mesaj gönderdi

"Çok taraflı iş birliği yürüttüğümüz Türk Konseyi, TÜRKPA ve TÜRKSOY gibi platformların yanında ikili düzeyde gerçekleştirdiğimiz temaslar, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyleri, ortak stratejik planlama grupları ve karma ekonomik komisyonlar gibi mekanizmalarla aramızdaki ilişkiler kurumsallaşmıştır"

"Azerbaycan'ın 30 senedir kanlı bir işgal altında bulunan kadim topraklarını kurtarmasıyla yaşadığımız coşku, aramızdaki kardeşlik bağının da simgelerinden biri oldu. Ne mutlu ki bugün Karabağ semalarını artık hilal ve yıldız süslüyor, Suşa'da bayram namazı eda ediliyor"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Çok taraflı iş birliği yürüttüğümüz Türk Konseyi, TÜRKPA ve TÜRKSOY gibi platformların yanında ikili düzeyde gerçekleştirdiğimiz temaslar, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyleri, ortak stratejik planlama grupları ve karma ekonomik komisyonlar gibi mekanizmalarla aramızdaki ilişkiler kurumsallaşmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 30. Yılı, Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Büyük Zaferi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. yılı vesilesiyle TÜRKPA Uluslararası Sekretaryası ve Azerbaycan Atatürk Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği' Sempozyumu"na video mesaj gönderdi.

Başkan Şentop, Türk dünyasının içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da perçinlenmesi, iş birliğinin daha da güçlenmesi kendileri için iftihar kaynağı olduğunu söyleyerek, "Hepimiz, İslam aşkını kendinden sonra gelenlere aktarmış Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin torunlarıyız. Asya'dan Avrupa'ya kadar insanlığa adalet, tevazu ve birlik anlayışını getiren nesillerin mirasçısıyız. Bizler; aynı dine inanan, aynı dili konuşan, medeniyeti, tarihi, kültürü bir olan 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Siyasetten ekonomiye, savunmadan diplomasiye, eğitimden kültüre, turizmden enerjiye her alanda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak gayretindeyiz. İstikbaldeki esas sorumluluğumuz, aramızdaki bağları daha da güçlendirmek, iş birliğini ilerletmek ve Türk Medeniyetinin ilelebet baki kalmasını sağlayacak adımları atmaktır. Türkiye, bağımsızlıklarını ilan etmelerini müteakip Türki Cumhuriyetlerini ilk tanıyan devletlerden biri olmanın haklı gururunu taşımaktadır. 30 sene önce nihayet kavuşan gönüllerimiz, bugüne kadar karşılıklı saygı ve muhabbetle beslenmiştir. Tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu kardeş ülkelerimizle ilişkilerimiz, bütün alanlarda müşterek fayda temelinde süratle gelişmiştir. Çok taraflı iş birliği yürüttüğümüz Türk Konseyi, TÜRKPA ve TÜRKSOY gibi platformların yanında ikili düzeyde gerçekleştirdiğimiz temaslar, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyleri, ortak stratejik planlama grupları ve karma ekonomik komisyonlar gibi mekanizmalarla aramızdaki ilişkiler kurumsallaşmıştır. Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerimizin de zaman içinde derinleştiğini ve zenginleştiğini müşahede etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter asamblelerde ortak bir anlayışla hareket etmemiz Meclislerimiz arasındaki bağları daha da sağlamlaştırmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Şentop, Azerbaycan'ın Kafkasların incisi Karabağ'ı işgalden azat etmek için tarihi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Kardeşlerimiz; inançları, yürekleri, cesaretleri ve kararlılıklarıyla ülkelerinin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduklarını cepheden bütün cihana ilan ettiler. Huzurunuzda 44 günlük Vatan Muharebesinde şehit düşen kahramanlara ve vatandaşlara Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve Azerbaycan halkına bir kere daha başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak vatan muharebesinin başından sonuna kadar kardeşlerimizin yanında olduk ve dosta düşmana birlikteliğimizin gücünü gösterdik. Azerbaycan'ın 30 senedir kanlı bir işgal altında bulunan kadim topraklarını kurtarmasıyla yaşadığımız coşku, aramızdaki kardeşlik bağının da simgelerinden biri oldu. Ne mutlu ki bugün Karabağ semalarını artık hilal ve yıldız süslüyor, Suşa'da bayram namazı eda ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk