TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

15.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:08

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Edirne'deki programının ardından geldiği kentte Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Şentop,Yıldırım'la makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bazı mahallelerde yapılacak kentsel dönüşüm ile ilgili Şentop'a sunum yaptı.

Ziyarette AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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