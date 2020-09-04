TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek, Akfen İnşaat tarafından yapımı üstlenilen, 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
04.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek, Akfen İnşaat tarafından yapımı üstlenilen, 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Akfen İnşaat açıklamasına göre, Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi'ne kavuşmak için gün sayıyor. İnşaat işleri bitme noktasına gelen hastanenin, Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındıktan sonra faaliyete geçmesi bekleniyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak.

TBMM Başkanı ve Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, tamamlanmak üzere olan Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın'ın eşlik ettiği Mustafa Şentop, hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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