TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri) Hayırlı olmasını...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri) Hayırlı olmasını diliyorum, inşallah 20 Aralık'ta sonuçlandırıp bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe koymuş olacağız."
06.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:06
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri) Hayırlı olmasını diliyorum, inşallah 20 Aralık'ta sonuçlandırıp bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe koymuş olacağız."
Kaynak: AA