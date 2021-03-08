TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de kadınlarla buluştu
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de kadınlarla buluştu

08.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:53
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de kadınlarla buluştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün başta kadına şiddet olmak üzere bu konuları yeniden tartışmamıza vesile olacağını ve daha fazla gündemimize almamıza vesile olacağına inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün başta kadına şiddet olmak üzere bu konuları yeniden tartışmamıza vesile olacağını ve daha fazla gündemimize almamıza vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Şentop, TBMM Tören Salonu'nda kadın milletvekilleri ve personelle kahvaltıda bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kadınlara yönelik yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü üzücü bir haber ile başladıklarını hatırlatarak, konu ile ilgili olarak atılan pozitif adımların ve yapılması gereken olduğunu ifade etti. Şentop, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün başta kadına şiddet olmak üzere bu konuları yeniden tartışmamıza vesile olacağını ve daha fazla gündemimize almamıza vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün başlangıcının 8 Mart 1957'da New York kadın tekstil işçilerinin başlattığı eylem olduğunu belirterek, 1908 tarihinde kadın tekstil işçilerinin grev yaptıklarını kaydetti.

Başkan Şentop, "Kadın işçilerin fabrikaya kapatıldığı, çıkan bir yangın 129 işçinin yanarak ölüyor. Bunun 1857'de mi, 1908'de mi olduğu tartışılıyor. 1910 yılında Kopenhag'da yapılan Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda Clara Zeplin'in Genel Sekreterliği yürüten hanımefendi. Kadın Günü olarak bir günün belirlenmesi konusunda karar almıyor. Türkiye'de Kadınlar Günü'nün yapıldığı ilk tarih 1921" ifadelerini kullandı.

Lale Işıklar Kadınlar adına konuştu. Işıklar, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadın ve erkek eşitliğine işaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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