TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle buluştu - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle buluştu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle buluştu.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle buluştu

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle buluştu.

Şentop, TBMM başkanlık Divanı üyeleriyle yemekte bir araya geldi. 100. yıl bahçe lokantasındaki yemekten hemen önce Şentop bahçeye ıhlamur ağacı dikti, can suyunu verdi. Şentop ve divan üyeleri ile birlikte bahçe lokantasında incelemelerde bulundu.

Şentop, Meclis'te konukları ağırlayaçcak bir yer olmadığını belirterek, bahçe lokantasını açtıklarını kaydetti. Şentop, "16 aydır görevdeyim, birlikte çalışmalar yürüttük. zaman zaman tartıştığımız, anlaşamadığımız dönemler olmuştur. ama 12 temmuz itibariyle bu 2 yıllık ilk dönemini yasama döneminin tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra yeni bir dönem. devam edecek arkadaşlarımız olur, olmaz. ama dönem itibariyle tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şentop, katılımcılara fesleğen ve çam fidesi hediye etti.

Bahçe lokantasının inşa edildiği alandaki mevcut ağaçları koruyacak şekildi tasarlandığına dikkat çekilerek, iç mekanlarda ağırlıklı olarak ahşap malzemenin kullanıldığı restoranda akustiğe önem verildiği kaydedildi. Engelli ziyaretçiler için erişilebilirlik standartlarına uygun tasarlanan binanın tüm girişlerinden iç mekanlara ve mimariye rahatlıkla erişim sağlanıyor. Mevcut şelale, bahçenin tasarımına uygun şekilde revize edilerek çalışır hale getirildi. Bahçede mevcut çınar, meşe, ıhlamur, iğde mazı ve ceviz ağaçları binanın mimari tasarı kapsamında değerlendirilerek korundu. Farklı türlerde 368 ağaç ile birlikte 10.800 bitki, çalı ve çiçek ekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA