TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'da, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
29.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:55

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'da, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle zafere erişen strateji ve aklın, bugün Akdeniz'de şekillenen büyük mücadele dikkate alındığında çok daha anlamlı hale geldiğini belirterek, "Cürmüne ve geçmişine bakmadan, hem ucuz kabadayılık peşinde olan, hem de tüm dünyayı imdada çağıranlar ve onlara destek vadedenler; aziz milletimizin tarihine ve en zor zamanlarda bile gösterdiği kahramanlıklara bir kez daha bakmalıdır. Her oyunu, her hamleyi ve tezgahı bozacak gücüyle Türkiye, hukuk sınırları içinde haklarını müdafaa etmekten bir an bile geri durmayacaktır." dedi.

Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Şentop, 30 Ağustos 1922'de, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından komuta edilen ve İstiklal Savaşı'nın nihai zaferi olan Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümününün idrak edildiğini anımsattı.

Aziz milletin, tarihi boyunca işgale ve tehdide boyun eğmeyen asalet ve kararlılığıyla, Milli Mücadele'nin peş peşe gelen zaferlerine, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile altın bir halka eklendiğini belirten Şentop, tarihi anmanın, kuru bir tekrarın ve içi boş yaklaşımların çok ötesinde anlamlar taşıdığına işaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, 1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun mührünü eline alan irade ve kararlılığın, 30 Ağustos'taki büyük zaferle, tüm dünyaya tam bağımsızlık ve hürriyetin, milletin yüksek karakterinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ilan ettiğini bildirdi.

Şentop, şöyle devam etti:

"Büyük Taarruz'da Gazi Mustafa Kemal'in 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emriyle zafere erişen strateji ve akıl, bugün Akdeniz'de şekillenen büyük mücadele dikkate alındığında çok daha anlamlı hale gelmektedir. Büyük zaferlerin ardından gücüne güç katarak yükselen ve bugün bulunduğu coğrafyada güçlü demokrasisi ve ekonomisiyle gıpta edilen, barışın ve adaletin umudu olarak görülen Türkiye; kendisine yönelik tüm gayrimeşru müdahaleler yahut planlar karşısında, bugün de aynı kararlılık ve azimle her türlü karşılığı verecek kudret ve cesarete sahiptir."

"Türkiye, kaynaklara vahşice el koyma arayışında olan girişimlerin karşısında durmaya kararlı"

Şentop, Irak'ta, Suriye'de, Kıbrıs'tan Libya'ya kadar Doğu Akdeniz'de ve meşru haklarının bulunduğu her yerde Türkiye'nin, sömürgeci zihniyetin ve kaynaklara vahşice el koyma arayışında olan her türlü girişimin karşısında durmaya kararlı olduğuna dikkati çekerek, "Cürmüne ve geçmişine bakmadan, hem ucuz kabadayılık peşinde olan hem de tüm dünyayı imdada çağıranlar ve onlara destek vadedenler; aziz milletimizin tarihine ve en zor zamanlarda bile gösterdiği kahramanlıklara bir kez daha bakmalıdır. Her oyunu, her hamleyi ve tezgahı bozacak gücüyle Türkiye, hukuk sınırları içinde haklarını müdafaa etmekten bir an bile geri durmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük zaferin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, büyük zaferlerin ve özellikle İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve Milli Mücadele'yi yürüten Birinci Meclis'in şerefli mensuplarını rahmet ve minnetle anan Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

Manşet

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