TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan açıklaması
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Mustafa Şentop, 23 Nisan, Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz.

06.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl'ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, yazılı açıklama yaptı. Şentop, salgın döneminde milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim gördüğü bugünlerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT ile işbirliği içinde, kıymetli öğrencilere 'Açılışının 100. Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi' başlıklı kısa bir ders içeriği hazırladıklarını belirterek, "Yine 23 Nisan haftasında yayınlanmak üzere Meclis ve Milli İrade tarihimizi konu alan 23 dakikalık belgesel, tüm medya mecralarımızın kullanımına açılacaktır. Dünü ve bugünü anlatan bir kamu spotumuz, ayrıca 100. Yıl konulu üç kısa filmimiz de aynı hafta ekranlarda olacak. Zor günleri elbette birlikte ve dayanışma içinde atlatacağız. Devletimiz, ilgili kurumlarımız ve en başta sağlık camiamız muazzam bir fedakarlık ve titizlikle süreci yönetiyor. Programlarımızla alakalı kararları, içinde bulunduğumuz salgın sürecindeki gelişmeleri dikkate alarak değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuz için mümkün olduğu kadar kısa vadeli planlamalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

23 Nisan günü için yapılacak planlamaların da genel gidişat değerlendirilerek ele alınacağını kaydeden Şentop, "Şimdilik, yine mutlaka 'Evde Kal' çağrısına uyarak 100. Yıl coşkusunu yaşamak için, buradan iki davette bulunmak istiyorum. Birincisi, imkanı olan herkesi 20 Nisan Pazartesi itibarıyla 100. Yılı, Milli İrade ve Milli Mücadele'yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayınlamaya davet ediyorum. 19 Nisan akşamı ilan edeceğimiz ortak etiketle yayınlanacak ve bu videolardan en çok beğeni alan ilk 500 tanesine, TBMM 100. Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edilecektir. İkincisi, şu günlerde herkesin evde kalarak bu anlamlı yıldönümünü kutlama arayışı ve heyecanına yönelik bir davetimiz daha var. 23 Nisan 2020 akşamı, birçok yabancı Parlamento Başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, farklı şehirlerimizden canlı katılımlarla da renklenen ve yüzyıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planlamıştık. Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl'ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım" dedi.

ŞENTOP, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Nasıl ki 100 yıl önce muazzam bir direniş ruhuyla zaferlere eriştiysek, yine aynı dayanışma ruhuyla, devletimiz tarafından açıklanan tedbirlere uyarak bu zor günleri atlatacağımıza gönülden inanıyorum. İnşallah önümüzdeki her gün bir öncekinden daha iyi haberler getirir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, güzel günleri ve dönemleri ülkemizin dört bir yanında güneşin altında kutlayacağımız zamanların bir an önce gelmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

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