TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin...

21.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:05
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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