TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin...
21.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:05
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı