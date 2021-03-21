TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir.