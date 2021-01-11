TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum.