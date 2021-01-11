TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir...

11.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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