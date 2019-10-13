TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistanda
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uçaktan inişi ve karşılanması Büyükelçilikte birifing verilmesi BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uçaktan inişi ve karşılanması
Büyükelçilikte birifing verilmesi BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Şentop'a Büyükelçilikte brifing verildi.