TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistanda

13.10.2019 09:16

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uçaktan inişi ve karşılanması

Büyükelçilikte birifing verilmesi BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Şentop'a Büyükelçilikte brifing verildi.

Kaynak: AA