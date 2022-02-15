TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Milli Günü'nü kutladı - Haberler
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Milli Günü'nü kutladı

AA, Ertuğrul Subaşı - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı İvica Daçiç'e milli gün dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

"Sırbistan Milli Günü dolayısıyla şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sırbistan halkını en içten duygularla tebrik ederim." ifadelerine yer veren Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Türkiye ile Sırbistan arasındaki köklü dostluk ilişkilerimizin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi samimi dileğimizdir. Bu bağlamda devam ettirdiğimiz temaslarımız, parlamentolarımız arasındaki yapıcı diyaloğun somut bir tezahürüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle, Sırbistan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Sırbistan Ulusal Meclisinin değerli üyelerine çalışmalarında başarılar dilerim."

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Mustafa Şentop, Sırbistan, Türkiye, Milli, Politika, Haberler

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