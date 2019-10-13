Tbmm başkanı mustafa şentop sırbistan'da

Tbmm başkanı mustafa şentop sırbistan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan'daSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

13.10.2019 10:08
Tbmm başkanı mustafa şentop sırbistan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan'da

Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et