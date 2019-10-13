13.10.2019 10:08

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan'da

Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Kaynak: DHA