TBMM Başkanı Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:32
TBMM Başkanı Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de cepheye koşan tıbbiyelilerin kahramanlığı daima hatırımızdadır; sağlık alanında ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışan, bu salgın döneminde insan üstü bir gayretle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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