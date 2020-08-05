TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (1)
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan, haksızlıktan bahsedebilecek en son devlet Fransa'dır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (1)
05.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:41

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan, haksızlıktan bahsedebilecek en son devlet Fransa'dır. Son iki yüzyılın tarihi, Fransa'nın yüzündeki karayı, alnındaki lekeyi silmesinin mümkün olmadığını gösteriyor." dedi.

Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı törende, vatan kıldıkları bu topraklarda bin yılı aşan bir zamandır varlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu vatanı toprağı, bitkisi, insanı, mimarisi, kültürü ve hayat tarzıyla bir oya işi gibi incelikle işlediklerini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu bin yıl boyunca bulunduğumuz coğrafyalarda, toprağa, insana, kültüre hizmet ettik, emek verdik. Büyük devletimiz Osmanlı'nın yüzlerce yıl kaldığı topraklarda mevcut inançlar, yerel diller, yerel mimari, kültür, sanat itinayla korundu. Yüzlerce yıl sonra çekildiğimiz bu topraklarda yaşayan herkes inancını, dilini, kültürünü, sanatını hiçbir kopukluk olmadan sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Her zaman, barışın, huzurun, insan hürriyetinin ve kişiliğinin koruyucusu olmanın unutulmaz örneklerini verdik. Yüz yıl önce, her zerresiyle, her hücresiyle sahip olduğumuz, sahip olmayı hak ettiğimiz bu vatan topraklarını işgal ve istila etmek isteyenlere de hak ettikleri cevabı, dersi verdik. Peki yüz yıl önce Adana ve havalisini işgal etmeye gelenler nerede? Onlar neler yaptılar? Fransızlardan bahsediyorum. Sömürgeci, barbar, insana ve kendinden olmayan insana dair her şeye saygısızca, vahşice yaklaşan Fransızlar, tam 75 sene önce, evet, tam bugün Cezayir'de büyük bir katliam gerçekleştirdiler. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Fransa, sömürgesi altındaki Cezayirli gençlerden yardım ve destek istemişti. Hatta Cezayir'e bağımsızlığını vadederek ancak Fransa işgalden kurtulunca, ilk işleri Cezayir'de büyük bir katliam gerçekleştirmek oldu. Nazi Almanyasının işgaline direnemeyen, işgalden kendi milli direnişiyle değil ancak İngiltere ve ABD'nin yardımıyla kurtulan Fransa ilk iş olarak Cezayir'e saldırmıştır. 'Kul kullun ya'melu ala şakiletih' Herkes karakterinin gereğini yapar. 90'lı yıllarda Ruanda'da yaşanan katliamda da bu Fransa'yı görüyoruz."

Fransa'nın, Birleşmiş Milletler raporunda açıkça suçlandığını aktaran Şentop, aynı Fransa'nın bugün, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbeci hainlerle beraber olduğunu söyledi.

"Tarafını ve tutumunu cesaretle kafasını kaldırarak savunamıyor bile." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Tersinden güya Türkiye'yi suçlayarak, kirli tutumunu örtbas etmeye çalışıyor. Suriye'de aynı şekilde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ediyor. PKK'lı teröristleri Cumhurbaşkanlığı sarayında ağırlıyor. Tabii Afrika'nın güzel insanlarının milli servetlerini, alın terlerini, gözyaşlarını çalmaya da devam ediyor, merkez bankası üzerinden. Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan haksızlıktan bahsedebilecek en son devlet Fransa'dır. Son iki yüzyılın tarihi, Fransa'nın yüzündeki karayı, alnındaki lekeyi silmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. 21. Yüzyıl Fransa için, geçen iki yüz yılındaki katliamları, soykırımları, zulümleri, işgalleri, sömürüleri için özür dileme yüzyılı olabilir. Belki bir yüzyıl yeterli olur."

Şentop, bu vesileyle ülke topraklarını işgal eden sömürgecileri bir defa daha lanetle andığını aktardı. Yüzyıl sonra, dünyanın değiştiğini vurgulayan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye büyüdü, gelişti, güçlendi, ilkeli, ahlaklı, adaletli, barışı ve dayanışmayı esas alan uluslararası siyasetiyle çok büyük mesafeler kazandı. Yeryüzünde mazlumların haklı ve gür sesi oldu. Cumhurbaşkanımız, bütün uluslararası platformlarda adil bir uluslararası düzeni ısrarla ve hakkıyla dile getiren sembol bir lider oldu. Özellikle salgın sürecinde, sadece kendi halkımıza değil Avrupa ülkeleri dahil dünyada 100'ün üzerinde ülkeye yardımda bulunduk, uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerini verdik. Bazı Batı ülkeleri birbirinin tıbbi malzemelerine el koyup onları gasbederken bunu yaptık. Herkes karakterinin gereğini yapar. Yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Israrla, kararlılıkla, birlik ve beraberlikle, uluslararası dayanışma ile hakkı, adaleti, hukuku, ahlakı, insanlığı savunacağız, yükselteceğiz. Yüz yıl öncesinin kararlığıyla. Yüz yıl önce Pozantı'dan yükselen kararlılık ve iddia ile."

Şentop, TBMM'nin 29'uncu başkanı olarak Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yılını anma faaliyetine katılmanın kendisine nasip olduğunu, bu sebeple kendisini bahtiyar addettiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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