TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Barron ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Covid 19 salgını nedeniyle ülkelerin yaşadığı sıkıntılar ve dünya parlamentolarının çalışma tempolarına etkisi başta olmak üzere, parlamenter diplomasinin sıkıntılara birlikte göğüs germe adına üstlenebileceği role ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA