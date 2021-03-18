TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde...

18.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:43
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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