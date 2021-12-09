TBMM Başkanı Mustafa Şentop Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru ve parlamento heyeti üyeleriyle görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı'nda Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru ve parlamento heyeti üyeleriyle görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı'nda Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru ve parlamento heyeti üyeleriyle görüştü. Şentop görüşmede, "Türkiye'nin dönem başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği'ni (İSİPAB) olması gereken hüviyetine kavuşturmak için el birliğiyle çalışacağız" ifadesini kullandı. - İSTANBUL