TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler) eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan,...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler) eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan, Selimiye'yi inşa ederek, adeta kendi mimari gazasını ilan edecek kadar büyük bir komutandır.