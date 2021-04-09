TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler) eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan,...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler) eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan,...

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: '(Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler) eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan,...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler) eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan, Selimiye'yi inşa ederek, adeta kendi mimari gazasını ilan edecek kadar büyük bir komutandır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Müslümanlar, Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler) eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan, Selimiye'yi inşa ederek, adeta kendi mimari gazasını ilan edecek kadar büyük bir komutandır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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