TBMM Başkanı Şentop: "Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli"
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TBMM Başkanı Şentop: "Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli. Birçok alanda Parlamentolar arası temas kurulurken, bunların başlangıcı, sürdürülmesi Dostluk Grupları eliyle oluyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli. Birçok alanda Parlamentolar arası temas kurulurken, bunların başlangıcı, sürdürülmesi Dostluk Grupları eliyle oluyor. Bugün bu alanda Dostluk Grubu adılı atılmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de gazetecilere açıklama yaptı. Şentop, Türkiye-Mısır Parlamentolar arası Dostluk Grubu'nun 8 yıl sonra tekrardan kurulmasına ilişkin, "Parlamenter diplomasinin en önemli ayağı da dostluk Gruplarıdır. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bir çok ülkeyle ilgili kurulmuş Dostluk Grupları var. Bunların arasında Mısır ve Libya yoktu. Bildiğiniz sebepler dışında karşı ülkenin Parlamentosu'nda da bir dostluk grubunun kurulması veya kurulma ihtimali de dikkate alınıyordu. Ben bazı arkadaşlarımızla konuşmuştum. Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli. Bir çok alanda Parlamentolar arası temas kurulurken, bunların başlangıcı, sürdürülmesi Dostluk Grupları eliyle oluyor. Bugün bu alanda Dostluk Grubu adılı atılmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

"İsrail'le ilişkilerle ilgili olarak temas kuruldu mu?" sorusuna Şentop, "Söylemek için erken. Seçim sonrası parlamentonun oluşumu, hükümet oluşumu nereyle gidecek bilmiyoruz. Parlamentonun kendi iç işleyişiyle ilgili temel hususların ortaya çıkması lazım. Böyle bir niyet var mı yok mu görmek lazım. Bu bakımdan bir şey söylemek için erken" ifadelerini kullandı. - ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: 'Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli'
TBMM Başkanı Şentop: 'Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli'
TBMM Başkanı Şentop: 'Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli'
TBMM Başkanı Şentop: 'Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli'
TBMM Başkanı Şentop: 'Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli'
TBMM Başkanı Şentop: 'Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli'
TBMM Başkanı Şentop: 'Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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