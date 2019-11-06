TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.

06.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:48
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katılmak üzere Meksika'nın Başkenti Mexico'ya geldi.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekileri, Mexico City Juarez Havalimanı'nda Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin karşılanması


Kaynak: DHA
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