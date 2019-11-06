TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi.

06.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:03

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi. Şentop'u havaalanında Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da
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