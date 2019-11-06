TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi.
06.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:03
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi. Şentop'u havaalanında Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.
Kaynak: AA
VİDEO: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da