TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de - Lefkoşa
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Ercan Uluslararası Havalimanı'nda karşılanması LEFKOŞA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret amacıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Ercan Uluslararası Havalimanı'nda karşılanması LEFKOŞA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret amacıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. TBMM Başkanı Şentop, Ercan Uluslararası Havalimanı'nda KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından karşılandı.
Kaynak: AA