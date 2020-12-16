TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

16.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:06
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, "29 yıl önce, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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