TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması -Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme -Hollanda Meclis Başkan vekili Ockje Tellegen ile görüşme -Japonya Danışma Meclis Başkanı Akiko Santo ile görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi...

04.11.2019 08:08
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

-Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme

-Hollanda Meclis Başkan vekili Ockje Tellegen ile görüşme

-Japonya Danışma Meclis Başkanı Akiko Santo ile görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için bulunduğu Tokyo'da, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da
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