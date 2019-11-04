TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da

04.11.2019 08:08

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

-Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme

-Hollanda Meclis Başkan vekili Ockje Tellegen ile görüşme

-Japonya Danışma Meclis Başkanı Akiko Santo ile görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için bulunduğu Tokyo'da, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA