TBMM Başkanı Mustafa Şentop Japonya'da
Şentop'un yakıt ikmali için Kazakistan'a inişinden detaylar Şentop'un Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Bosko ile görüşmesinden detaylar Şentop'un Tokyo'ya inişinden detaylar TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne...
Şentop'un yakıt ikmali için Kazakistan'a inişinden detaylar
Şentop'un Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Bosko ile görüşmesinden detaylar
Şentop'un Tokyo'ya inişinden detaylar TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi.
VİDEO: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Japonya'da