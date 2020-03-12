TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop İzmir'den gelen anaokulu öğrencilerini kabul etti.

12.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:06
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop İzmir'den gelen anaokulu öğrencilerini kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop öğrencileri kabul etti. İzmir Gaziemir'den Özel Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a İstiklal Marşı'nın okudular.

6 yaş grubundan 11 anasınıfı öğrencisi İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Meclis Başkanı Şentop anasınıfı öğrencilerini alkışlayarak kutladı ve hediyeler verdi. Ziyaret sırasında kameralara, gündemdeki koronavirus nedeniyle ilginç görüntüler de yansıdı. Meclis Başkanı Şentop minik öğrencilere virüse karşı tavsiyelerde bulunurken öğrenciler de ellerini dezenfektan ile temizlemeyi ihmal etmedi. Ziyaret sonunda Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Okul müdürü Şeyma Kılınç ve 6 yaş öğretmeni Zeynep Turgut ile öğrencilere hediyeler vererek uğurladı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti

Kaynak: İHA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti

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