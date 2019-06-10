TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson'a yazdığı...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson'a yazdığı mektupta, A Milli Futbol Takımı'na yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümid ederim." İfadesini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson'a yazdığı mektupta, A Milli Futbol Takımı'na yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümid ederim." İfadesini kullandı.
Kaynak: AA
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