TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(İtalya Parlamentosu'nun 1915 Olaylarıyla İlgili Kararı) İtalya...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(İtalya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararı) İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. İtalya'ya 2. Dünya savaşındaki rolünü hatırlatmak isteriz."

Kaynak: AA