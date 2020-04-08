TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani le görüştü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şentop, Laricani ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Laricani'ye geçmiş olsun ve şifa dileklerimi ilettim. Kendisi sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi" dedi.

İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA