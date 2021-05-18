TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, işgalci İsrail'e, güçlü ve caydırıcı bir ders verilmesi için derhal ve somut adımlar atılması gerekmektedir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, işgalci İsrail'e, güçlü ve caydırıcı bir ders verilmesi için derhal ve somut adımlar atılması gerekmektedir. Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan bir zaman kaybıdır." dedi.

Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin, tarihi derinlik, halklar arasındaki kültürel yakınlık, sağlam beşeri bağlar ve komşuluk hukukuna dayandığını belirten Şentop, "Bulunduğumuz coğrafyada ülkelerimizi etkileyen karmaşık meselelerin mevcudiyeti; yüksek seviyeli bir diyalog ortamının devamını zaruri kılmaktadır." diye konuştu.

Şentop, başta iki ülke Cumhurbaşkanları olmak üzere, ilgili makamlar arasındaki siyasi diyaloğun ve temas trafiğinin, Kovid-19 salgınına rağmen devam ettirilmesinin, ilişkilerin kuvvetlendirilmesine yönelik ortak iradenin bir tezahürü olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında ilişkileri daha üst seviyeye taşıma anlamında parlamentolar arasında da bir kararlılık olduğunu gözlemlediğini dile getiren Şentop, salgının Türkiye'yi de İran'ı da etkilediğini anımsattı.

Şentop, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara da şifa diledi.

"Hüzünlü bir bayram geçirdik"

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"İslam dünyası için, istikbal için, ümitvar olsak da maalesef hüzünlü bir bayram geçirdik. Filistin'den gelmeye devam eden ve dozajı mütemadiyen artan acı haberler hepimizi derinden rencide ediyor. Filistin'e yönelik baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan alçak saldırıları, Gazze'de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar tırmanan vahim durumu gördükçe Filistin için endişe etmemek mümkün değil. İşgalci İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz.

Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla arkalarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, işgalci İsrail'e, güçlü ve caydırıcı bir ders verilmesi için derhal ve somut adımlar atılması gerekmektedir. Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan bir zaman kaybıdır."

Şentop, bu meseleye en kısa zamanda ve en kuvvetli şekilde tepki verilmesi için uluslararası parlamenter teşkilatların, acilen harekete geçirilmesi gerektiğini bildirerek, "Bu konuda hemfikir olduğumuzu biliyorum. 2012 senesinde ilk toplantısına ev sahipliği yaptığımız İSİPAB'ın Filistin Komitesi'ni 24 Mayıs'ta Tahran'da toplantıya çağırmayı arzu ettiğinizi öğrendim. Filistin ile ilgili yapılacak her toplantıya dünyanın neresinde olursa olsun katılmayı arzu ederiz ve özellikle sizin davetinize icabet etmeyi çok arzu ederim." ifadelerini kullandı.

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf da "Filistin'de yaşananlar kabul edilemez. Bütün parlamentolar, tüm İslam halkı Filistin meselesinde sahneye çıkmalıdırlar. Sizi İran'a davet ediyorum. Sizi İran'da ağırlamaktan mutluluk duyacağım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir.'
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 19:03:30. #1.13#

title