TBMM Başkanı Mustafa Şentop, GDAÜ PA 8. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu: (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, coğrafyasının yanı sıra, tarihiyle ve sosyokültürel birikimiyle bir Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Ülkemizin bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı, Türkiye'yi bölge dışı bir aktörmüş gibi göstermeye çalışan söylemlere...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, coğrafyasının yanı sıra, tarihiyle ve sosyokültürel birikimiyle bir Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Ülkemizin bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı, Türkiye'yi bölge dışı bir aktörmüş gibi göstermeye çalışan söylemlere paye verilmemelidir. Nitekim ülkemiz, diğer bütün bölge ülkelerini de ortak sınırı bulunsun veya bulunmasın, komşusuymuş gibi algılamakta, ihtiyaç anında her türlü desteği sağlamaktadır." dedi.

???????Şentop, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, dönem başkanlığını yürüttükleri bu süreçte parlamentolar arasında faydalı ve verimli bir faaliyet takvimi icra etmeye çalıştıklarını söyledi.

Her alanda büyük bir potansiyel barındıran bölgenin mutlak bir barış ve huzur ortamına kavuşması ve kalkınması için müşterek sorumluluk taşıdıklarını her toplantıda dile getirdiklerini vurgulayan Şentop, "Bu itibarla, geçmişteki çatışmalardan ve bölünmelerden gerekli dersleri çıkararak, aramızdaki iş birliğini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek elzemdir." diye konuştu.

Geçmişteki hataları veya başarıları unutmak için bir gerekçe olmayan krizlerin eski anlayışların gözden geçirilmesi için bir fırsat sunduğunu dile getiren Şentop, bu çerçevede güncel sınamaların, geçmişten gelen meselelerin ve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların katılımcıların birbirleriyle daha yakın ve samimi diyalog tesis etmeleriyle aşılabileceğine inandıklarını bildirdi.

"Tiran ve Üsküp ile katılım müzakereleri bir an önce başlatılmalı"

Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmenin bu süreci teminat altına alacak tamamlayıcı bir faktör olduğunu ifade eden Şentop, GDAÜ PA gibi bölgesel diyalog ve iş birliği mekanizmalarından azami derecede istifade edilmesinin en akılcı yöntem olacağını belirtti.

Parlamentoların da bu konuda üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesinin bu hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağını aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Bölgedeki katılımcıların Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile bütünleşme perspektifini ilk günden itibaren destekliyor, reformların devam etmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu çerçevede, Tiran ve Üsküp ile katılım müzakerelerinin bir an önce başlatılması gerektiğinin altını çiziyor, diğer aday ve potansiyel adayların da AB ile entegrasyon süreçlerinin hızlandırılmasını istiyor ve destekliyoruz. Türkiye, coğrafyasının yanı sıra, tarihiyle ve sosyokültürel birikimiyle bir Balkan ülkesidir. Ülkemizin bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı, Türkiye'yi bölge dışı bir aktörmüş gibi göstermeye çalışan söylemlere paye verilmemelidir. Nitekim ülkemiz, diğer bütün bölge ülkelerini de ortak sınırı bulunsun veya bulunmasın, komşusuymuş gibi algılamakta, ihtiyaç anında her türlü desteği sağlamaktadır. Siyasi alanda verdiğimiz desteğin yanında Kovid-19 salgınıyla mücadelede sarf ettiğimiz gayretler bu anlayışımızın bir yansıması olarak kabul edilmelidir."

"Daimi sekretarya bir an evvel kurulmalı"

TBMM Başkanı Şentop, parlamentolar arasındaki somut iş birliğini kalıcı hale getirmek için atılacak bazı adımlar olduğunu ve bu kapsamda uluslararası nitelikte bir daimi sekretarya kurulması konusunda varılan mutabakatın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölgesel iş birliğinin uzun vadede kalıcı neticeler üretmesi için belirleyici unsurlardan biri olan parlamenter boyutun, daimi sekretarya tesisi ile işlevselliğini de teyit edeceğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Asamblemizin daimi bir sekretaryaya sahip olması, bölgesel bütünleşme çabalarımıza ve Avrupa ile bütünleşme süreçlerine sunacağımız katkıyı kurumsal kimliğimizin güçlendirilmesi sayesinde uzun vadede kalıcı kazanımlara dönüştürecektir. Bu konunun önümüzdeki aylarda daha yapıcı bir diyalogla ele alınmasını ve karara bağlanmasını ümit ediyoruz. Bu itibarla, Ankara olarak her türlü sorumluluğu üstlenmeye de hazırız."

Mustafa Şentop, toplantının verimli bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun