TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma' Günü İlan Etmesi)...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesi) Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir."

Kaynak: AA