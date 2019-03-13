TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fas'ta

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib El Malki ve Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Abdulhakim Benchemas ile ayrı ayrı görüştü.

Fas Parlamentosunda gerçekleşen her iki görüşmede de kısa birer konuşma yapan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fas halkına selamını iletti.

Şentop, İSİPAB'ın, TBMM Başkanı olarak katıldığı ilk uluslararası toplantı olduğunu, bu nedenle kendisi için bu toplantının ayrı bir anıyı barındıracağını ifade etti.



İki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir tarihe dayandığının altını çizen Şentop, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle bu ilişkilere ivme kazandırmayı arzu ettiklerini bildirdi.



Türkiye'de, özellikle son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım sergilendiğini kaydeden Şentop, Türkiye'nin silah konusunda dışarıya bağımlı olmamak için mücadele ettiğini söyledi. Şentop, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini Fas ile de paylaşabileceğini ifade etti.



Fas'ın, Türkiye'nin hassasiyetini paylaşarak FETÖ'ye karşı gerekli tedbirleri aldığını, örgütün okullarını kapattığını anlatan Şentop, bu konuda teşekkürlerini iletti.

Şentop, yabancı istihbarat birimlerinin bir maşası olan FETÖ'nün, yalnızca Türkiye değil başka ülkeler için de tehdit oluşturduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde potansiyelin iyi değerlendirilmesini istediklerini de kaydetti.

"Batının ithamları karşısında savunma yapmak zorunda değiliz"

Geçen yüzyılın, insanlık tarihinde, "en çok kan dökülen" yüzyıl olarak anılacağını belirten Şentop, ancak bu kanı Müslümanların dökmediğine dikkati çekti. Şentop, "Antitez değil teziz. Batının ithamları karşısında savunma yapmak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika ile ticari ilişkilerine de değinen Şentop, özellikle son yıllarda bu kıtada artırılan temsilcilikler sayesinde ciddi gelişmeler kaydedildiğini söyledi. Şentop, "15 yıl öncesine kadar Almanya'nın Afrika ile ticari ilişkileri, Türkiye'nin Afrika ile ticari ilişkisinden 30 kat daha fazlaydı. Bu oran şimdi 4 kata kadar indi" dedi.

Batılı ülkelerin, Afrika'nın zenginliklerinden yalnızca kendisinin istifade ettiğini belirten Şentop, Türkiye'nin yatırım anlayışının ise zenginlikten Afrika ülkeleri halkıyla birlikte istifade etmek üzerine olduğunu dile getirdi.



-"Türkiye ve Fas, en güzel örnekler"

Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Abdulhakim Benchemas, Müslüman ülkelerin zor bir dönemden geçtiğini, İslam adına çarpık görüşlerin ortaya atıldığını dile getirdi.

Demokrasi ile İslam arasında bir çelişki olmadığını anlatan Benchemas, bunun en güzel örneklerinin de Türkiye ve Fas olduğunu kaydetti.

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habip El Malki de iki ülke arasındaki ilişkilerin çok boyutlu ortaklığa ulaşmasını arzu ettiklerini söyledi.



"Türkiye-Fas-Afrika" üçgeninin büyük bir fırsat olduğuna işaret eden El Malki, bu potansiyelin değerlendirilmesini istediklerini söyledi.

El Maliki ayrıca, iki ülke arasında Daimi Diyalog Formu yapılmasını da önerdi.



TBMM Başkanı Şentop daha sonra, İSİPAB katılımcı ülkelerinden Katar'ın Meclis Başkanı Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA