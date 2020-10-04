TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı

04.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:17
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırının Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneği olduğunu belirtti. Şentop, "Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan'ındır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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