TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valiliğini ziyaret etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valiliğini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelen Şentop'u, Valiliğin önünde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve protokol üyeleri karşıladı.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, Vali Canalp'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da ziyarette yer aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Şentop, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Sarayiçi Er Meydanı'na geçti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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