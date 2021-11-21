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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı

AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Spor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Endonezya'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Ertuğrul Subaşı - Spor Haberleri

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