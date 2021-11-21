TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Endonezya'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ertuğrul Subaşı - Spor Haberleri

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