TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Şentop, paylaşımda, "Neşeleri, samimiyetleri ve kültürleriyle kadim medeniyetimizin eşsiz bir zenginliği olan Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Ayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen