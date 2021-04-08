TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, paylaşımda, "Neşeleri, samimiyetleri ve kültürleriyle kadim medeniyetimizin eşsiz bir zenginliği olan Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Ayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen