TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, paylaşımda, "Neşeleri, samimiyetleri ve kültürleriyle kadim medeniyetimizin eşsiz bir zenginliği olan Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Ayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Ümit Öztürk Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:35:51. #1.14#
title