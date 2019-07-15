TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır."
Kaynak: AA
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