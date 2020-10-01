TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz,...
01.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:18
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta