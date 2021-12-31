TBMM Başkanı Şentop: Turkovac'ı bütün dünyayla paylaşacak şekilde sunacağız

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, pandemide ihtiyacından fazla aşı biriktiren ülkeler olduğunu belirterek "Öbür tarafta Afrika geneline baktığımızda aşılama oranı yüzde 6 civarında. İnşallah Turkovacla ilgili olarak bütün dünya ile paylaşacak şekilde, elimizdeki imkanlar dahilinde sunacağız" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yeni yıl öncesi, Okmeydanı'ndaki Darülaceze Başkanlığını ziyaret etti. Darülaceze Camii'nde cuma namazını kılan Şentop, daha sonra rehabilitasyon merkezini gezdi. Buradaki atölyede çeşitli el emeği ürünlerini sergileyenlerle sohbet edip, onlara karanfil veren TBMM Başkanı Şentop, yaptığı resim çalışmalarına hayran kaldığı 70 yaşındaki Ömer Özyiğit'in bir çalışmasını satın aldı. Çocuk yuvasını da ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Şentop, toplantı salonunda Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi.

"ABD, FRANSA'NIN SAĞLIK MALZEMELERİNİ GASBETTİ"

"TURKOVAC'I BÜTÜN DÜNYAYLA PAYLAŞACAK ŞEKİLDE SUNACAĞIZ"

Hamza Cebeci, konuşmaların ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a hediye takdim etti.