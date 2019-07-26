TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir."

Kaynak: AA
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